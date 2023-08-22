شاهد: مسنّ يفارق الحياة جراء الحرائق المندلعة في اليونان

ذكرت خدمات الطوارئ أنّ حريقاً ضخماً اندلع الإثنين فى بويتا شمال أتيكا والتي تقع شمال العاصمة أثينا، على بُعد 100 كيلومتر. وأمرت السلطات بإخلاء السياح الموجودين في شاطئ قريب. وتدخّل في الموقع حوالي 56 من عناصر الإطفاء تؤازرهم أربع طائرات.

ذكرت خدمات الطوارئ أنّ حريقاً ضخماً اندلع الإثنين فى بويتا شمال أتيكا والتي تقع شمال العاصمة أثينا، على بُعد 100 كيلومتر. وأمرت السلطات بإخلاء السياح الموجودين في شاطئ قريب. وتدخّل في الموقع حوالي 56 من عناصر الإطفاء تؤازرهم أربع طائرات.