شاهد: حفل البلوغ لمئات من محاربي الماساي في كينيا

يظهر الفيديو حفل البلوغ والذي يطلق عليه اسم "يونوتو" لمئات من محاربي قبيلة الماساي أو "موران" في غرب كينيا. ويعتبر هذا الاحتفال التقليدي رمزا لانتقال الشباب البالغ 18-26 عاما إلى مرحلة البلوغ عبر 3 مراحل يعتبر الاحتفال آخرها. ومعظم المشاركين طلاب في جامعات عصرية.

يظهر الفيديو حفل البلوغ والذي يطلق عليه اسم "يونوتو" لمئات من محاربي قبيلة الماساي أو "موران" في غرب كينيا. ويعتبر هذا الاحتفال التقليدي رمزا لانتقال الشباب البالغ 18-26 عاما إلى مرحلة البلوغ عبر 3 مراحل يعتبر الاحتفال آخرها. ومعظم المشاركين طلاب في جامعات عصرية.