شاهد: الطائرات الورقية الملونة تتبع مسار الطيور المهاجرة فوق ساحل البحر الأسود في بلغاريا

للعام الحادي عشر، يخطط منظمو هذا الحدث، الذي سيستمر حتى الأيام الأولى من شهر أيلول/سبتمبر، لجمع صانعي الطائرات الورقية من مختلف البلدان لعرض إبداعاتهم لمدة يوم أو يومين في مواقع مختلفة على ساحل البحر الأسود في بلغاريا. ويتبع المهرجان مسارات هجرة الطيور على طول ساحل البحر الأسود ويُعرف باسم "فيا بونتيكا- التحليق مع الطيور". يعد الساحل البلغاري بأكمله جزءًا من طريق هجرة الطيور من الشمال إلى الجنوب المعروف باسم فيا بونتيكا، ويعمل المنظمون على رفع مستوى الوعي بحماية أنواع الطيور المهددة بالانقراض والحفاظ على الطبيعة. وتنطلق مظاهرات أندية الطائرات الورقية العالمية في ساعات الصباح الأولى عندما ترسل الرياح نماذجها الفريدة من الطائرات الورقية، التي يصل بعضها إلى أحجام مبهرة، عالياً فوق سطح البحر.

للعام الحادي عشر، يخطط منظمو هذا الحدث، الذي سيستمر حتى الأيام الأولى من شهر أيلول/سبتمبر، لجمع صانعي الطائرات الورقية من مختلف البلدان لعرض إبداعاتهم لمدة يوم أو يومين في مواقع مختلفة على ساحل البحر الأسود في بلغاريا. ويتبع المهرجان مسارات هجرة الطيور على طول ساحل البحر الأسود ويُعرف باسم "فيا بونتيكا- التحليق مع الطيور". يعد الساحل البلغاري بأكمله جزءًا من طريق هجرة الطيور من الشمال إلى الجنوب المعروف باسم فيا بونتيكا، ويعمل المنظمون على رفع مستوى الوعي بحماية أنواع الطيور المهددة بالانقراض والحفاظ على الطبيعة. وتنطلق مظاهرات أندية الطائرات الورقية العالمية في ساعات الصباح الأولى عندما ترسل الرياح نماذجها الفريدة من الطائرات الورقية، التي يصل بعضها إلى أحجام مبهرة، عالياً فوق سطح البحر.