تنافس 12 لاعباً في بطولة للسيرعلى حبل مشدود وسط الصين، على ارتفاع يبلغ 1092 متراً. حيث يتدلى الحبل بين جبلين في منطقة هوانغشيزاي ذات المناظر الخلابة. أقامت مدينة تشانغجياجيه منذ عام 2018 العديد من هذه المسابقات، مما اجتذب العديد من هواة هذه الرياضة في الداخل والخارج.

تنافس 12 لاعباً في بطولة للسيرعلى حبل مشدود وسط الصين، على ارتفاع يبلغ 1092 متراً. حيث يتدلى الحبل بين جبلين في منطقة هوانغشيزاي ذات المناظر الخلابة. أقامت مدينة تشانغجياجيه منذ عام 2018 العديد من هذه المسابقات، مما اجتذب العديد من هواة هذه الرياضة في الداخل والخارج.