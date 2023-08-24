امرأة تبكي أمام نصب تذكاري غير رسمي أمام مقر مجموعة فاغنر
no comment

شاهد: أنصار فاغنر يضعون الزهور أمام مقر المجموعة تكريماً لزعيمها بريغوجين

توافد عدد من الروس أنصار مجموعة فاغنر العسكرية على مقر المجموعة ليضعوا الزهور تكريماً لزعيم مجموعة المرتزقة يفغيني بريغوجين، الذي كان بحسب مسؤولين روس على متن طائرة تحطمت وقُتل جميع ركابها، بعد أشهر من محاولته الإطاحة بالقيادة العسكرية في موسكو.

توافد عدد من الروس أنصار مجموعة فاغنر العسكرية على مقر المجموعة ليضعوا الزهور تكريماً لزعيم مجموعة المرتزقة يفغيني بريغوجين، الذي كان بحسب مسؤولين روس على متن طائرة تحطمت وقُتل جميع ركابها، بعد أشهر من محاولته الإطاحة بالقيادة العسكرية في موسكو.

يقول أحد أنصار فاغنر: "يمكنك القول إن الأمر يشبه فقدان والدك. لقد كان كل شيء بالنسبة لنا".

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات