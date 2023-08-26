تجمع الآلاف من المحتجين في في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول السبت لمطالبة الحكومة باتخاذ تدابير لتفادي ما قد يؤدي إلى كارثة تلوح في الأفق بعد قيام اليابان بتصريف مياه معالجة ملوثة بالمواد المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى البحر.

وبدأت اليابان في تصريف المياه من محطة فوكوشيما في شمالي طوكيو في البحر يوم الخميس على الرغم من الاعتراضات في الداخل ومن الخارج من مجتمعات صيد الأسماك وغيرها بسبب القلق من التداعيات البيئية لذلك.

وأظهرت عينات من مياه البحر أخذت بعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط أن الإشعاعات فيها ضمن المستويات الآمنة، وفق ما أعلنت شركة تيبكو المشغلة للمحطة اليابانية الجمعة.