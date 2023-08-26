لوسيا العروس الرومانية ترتدي زي الزواج التقليدي
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شاهد: زوجان رومانيان يعودان من فرنسا إلى بلدهما للزواج على الطريقة التقليدية

عاد الزوجان، لوسيا وإيونوت، من فرنسا إلى تارا أوسولوي، وهي منطقة في شمال غرب رومانيا للزواج وفقاً للتقاليد المحلية.

عاد الزوجان، لوسيا وإيونوت، من فرنسا إلى تارا أوسولوي، وهي منطقة في شمال غرب رومانيا للزواج وفقاً للتقاليد المحلية.

ترتدي العروس زياً لافتاً يصل وزنه إلى 25 كجم، وتزينها نساء قرويات مسنات هن الوحيدات اللاتي يملكن أسرار الزينة التقليدية.

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