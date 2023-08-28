شاهد: مدرعات أوكرانية تابعة للّواء 36 تفجر ألغاماً زرعها الجيش الروسي

نشر اللواء 36 التابع لمشاة البحرية الأوكرانية شريط فيديو الإثنين يوثق عمليات تفجير ألغام زرعتها روسيا بالقرب من خط الجبهة، في منطقة جنوب البلاد.

وتظهر في الفيديو مدرعات أوكرانية [شبيهة بآلية همفي الأمريكية] تقوم بإطلاق "متفجرات بلاستيكية تشبه الحبال إلى الهواء" وظيفتها تفجير الألغام.

وأشار اللواء إلى أن الفيديو تمّ تصويره على خط الجبهة الجنوبي من دون تفاصيل إضافية.

ومنذ نحو شهرين ونصف، بدأت أوكرانيا هجوماً مضاداً ونجحت في تحرير روبوتين، وهي قرية صغيرة في الجنوب تقع على محور زابوريجيا، كما نجحت في زيارة الضغط على الجيش الروسي غرب باخموت.

ولكن على الرغم من ذلك لم تحصل تغيرات كبيرة على الخريطة، إذ تمكنت روسيا من إنشاء خطوط دفاعية صلبة خلال الفترة التي سبقت الهجوم المضاد.

ويعاني الجيش الأوكراني خصوصاً مع الألغام.