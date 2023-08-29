شاهد: التاكسي الروبوت.. سيارات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو

في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، أصبح من العادي أن يرى المارة سيارة تسير "لوحدها" دون سائق. إنها السيارات ذاتية القيادة التي أصبحت مشهداً معتاداً في المدينة.

السيارات هذه مملوكة لشركة وايمو، التي هي مملوكة بدورها لعملاق التكنولوجيا ألفابيت [غوغل] بالإضافة لوايمو، تجوب سيارات أخرى دون سائق شوارع سان فرانسيسكو، وهي تابعة لشركة كروز التي يملكها عملاق صناعة السيارات "جنرال موتورز".

وكانت سلطات كاليفورنيا قد أجازت قبل حوالي ثلاثة أسابيع توسيع خدمات سيارات الأجرة الذاتية القيادة التي توفرها شركتا "وايمو" و"كروز" في سان فرانسيسكو.

وسُمح لمركبات "وايمو" بالتنقل ضمن سرعات تصل إلى 65 ميلاً في الساعة [105 كيلومترات في الساعة] من دون وجود أي شخص خلف عجلة القيادة، حتى عندما يكون الطقس غير مستقر.

أما شركة "كروز" فسُمح لها بتفعيل خدمة الركاب في سان فرانسيسكو ضمن رحلات بسرعات لا تزيد عن 35 ميلاً في الساعة، فيما لم يُسمح لها بتشغيل المركبات عندما يكون الضباب أو الدخان كثيفين.