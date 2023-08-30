عارضة الأزياء تايلور هيل تقف أمام المصورين لدى وصولها إلى حفل افتتاح الدورة الـ77 لمهرجان البندقية السينمائي
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نجوم أقل وفضائح أكثر: مهرجان البندقية السينمائي في نسخته الثمانين

ويصرّ مدير المهرجان ألبرتو باربيرا على أن تأثير الإضراب على المهرجان "سيكون محدوداً للغاية"، على الرّغم من سحب فيلم "The Challengers" للمخرج لوكا غوادانيينو من الافتتاحية نتيجة لذلك. ويبدأ المهرجان في مدينة البندقية الإيطالية في الثلاثين من آب أغسطس ويستمر حتى التاسع من أيلول سبتمبر.

ويصرّ مدير المهرجان ألبرتو باربيرا على أن تأثير الإضراب على المهرجان "سيكون محدوداً للغاية"، على الرّغم من سحب فيلم "The Challengers" للمخرج لوكا غوادانيينو من الافتتاحية نتيجة لذلك. ويبدأ المهرجان في مدينة البندقية الإيطالية في الثلاثين من آب أغسطس ويستمر حتى التاسع من أيلول سبتمبر.

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