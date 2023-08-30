امرأة تحمل لافتة بينما يتجمع المتظاهرون في وسط مدريد لدعم اللاعبة جينيفير هيرموسو
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شاهد: في قضية القبلة القسرية.. تظاهرة حاشدة في مدريد دعماً للاعبة هيرموسو

وكان قد أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، تعيين بيدرو روتشا رئيساً مؤقتا له إثر قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بإيقاف لويس روبياليس لمدة 90 يوماً لتقبيله اللاعبة جينيفير هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بلقب مونديال السيدات في سيدني.

وكان قد أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يوم السبت، تعيين بيدرو روتشا رئيساً مؤقتا له إثر قرار الاتحاد الدولي (فيفا) بإيقاف لويس روبياليس لمدة 90 يوماً لتقبيله اللاعبة جينيفير هيرموسو على شفتيها بعد التتويج بلقب مونديال السيدات في سيدني.

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