معجبون حتى النخاع.. المئات يتوافدون لمشاهدة مسلسل "وان بيس" قبل عرضه على نتفليكس

قبل أيام قليلة من عرض مسلسل "وان بيس" (قطعة واحدة) على منصة نتفليكس، توافد المئات من عشاق القصص المصورة "المانغا" إلى دار عرض سينمائي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث عُرضت أول حلقتين من المسلسل قبل طرحه على منصه نتفليكس. وارتدى الزوار الملابس التي ترتديها شخصيات "وان بيس"، القصة المصورة ("مانغا") التي اكتسبت شهرة عالمية قبل أن تقتبسها نتفليكس كمسلسل تلفزيوني.

قبل أيام قليلة من عرض مسلسل "وان بيس" (قطعة واحدة) على منصة نتفليكس، توافد المئات من عشاق القصص المصورة "المانغا" إلى دار عرض سينمائي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث عُرضت أول حلقتين من المسلسل قبل طرحه على منصه نتفليكس. وارتدى الزوار الملابس التي ترتديها شخصيات "وان بيس"، القصة المصورة ("مانغا") التي اكتسبت شهرة عالمية قبل أن تقتبسها نتفليكس كمسلسل تلفزيوني.