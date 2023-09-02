شاهد: إعصار ساولا يقتلع الأشجار ويتسبب في تحطيم النوافذ في هونغ كونغ

تسبب إعصار ساولا باقتلاع أشجار وتحطيم نوافذ وإتلاف ألواح للطاقة الشمسية من على أسطح المباني في هونغ كونغ، إلا أن الخسائر بقيت ما دون الأضرار الهائلة التي كان يُخشى أن تسبّبها عاصفة هي من الأقوى التي تشهدها المنطقة منذ عقود.

وقد رفعت السلطات مستوى الإنذار الى أعلى درجاته، وهو ما لم يحصل سوى 16 مرة منذ الحرب العالمية الثانية حيث ناشدت السكان بالابتعاد عن النوافذ والأبواب المكشوفة وضمان وجود مكان آمن للاحتماء.

وقال مرصد هونغ كونغ إن "الرياح العاتية لا تزال تؤثر على بعض الأماكن، ولا يجب التراخي في الإجراءات الوقائية"، بعدما بلغت سرعة الرياح في ذروتها 210 كيلومترات في الساعة.

واستأنفت الرحلات الجوية نشاطها تدريجيا بعدما تسبب الإعصار الجمعة باضطرابات واسعة وإلغاء العديد منها.