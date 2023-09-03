جولة البابا في منغوليا
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شاهد جولة البابا في منغوليا خلال زيارة غير مسبوقة دعمًا للكاثوليك

واستُقبل البابا البالغ 86 عامًا في العاصمة أولان باتور بمراسم رسمية بمشاركة حرس الشرف في ساحة سخباتار التي سُمّيت على اسم بطل ثوري منغولي.

واستُقبل البابا البالغ 86 عامًا في العاصمة أولان باتور بمراسم رسمية بمشاركة حرس الشرف في ساحة سخباتار التي سُمّيت على اسم بطل ثوري منغولي.

واجتمع البابا اليسوعي لاحقًا مع رئيس منغوليا ورئيس وزرائه.

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