شاهد: لحظة فرار شرطي أمريكي من ألسنة اللهب المستعرة بولاية واشنطن الأمريكية

نشرت شرطة مقاطعة سبوكان في واشنطن مقطعا مصورا لأحد عناصرها وهو يقود سيارته عبر حرائق الغابات التي اندلعت في أوريغون محاولا الفرار من ألسنة اللهب خلال الساعات الأولى من عملية الإجلاء في 18 آب/أغسطس.

نشرت شرطة مقاطعة سبوكان في واشنطن مقطعا مصورا لأحد عناصرها وهو يقود سيارته عبر حرائق الغابات التي اندلعت في أوريغون محاولا الفرار من ألسنة اللهب خلال الساعات الأولى من عملية الإجلاء في 18 آب/أغسطس.