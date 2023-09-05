شاهد: لحظة فرار شرطي أمريكي من ألسنة اللهب المستعرة بولاية واشنطن الأمريكية

نشرت شرطة مقاطعة سبوكان في واشنطن مقطعا مصورا لأحد عناصرها وهو يقود سيارته عبر حرائق الغابات التي اندلعت في أوريغون محاولا الفرار من ألسنة اللهب خلال الساعات الأولى من عملية الإجلاء في 18 آب/أغسطس.
Next
نشرت شرطة مقاطعة سبوكان في واشنطن مقطعا مصورا لأحد عناصرها وهو يقود سيارته عبر حرائق الغابات التي اندلعت في أوريغون محاولا الفرار من ألسنة اللهب خلال الساعات الأولى من عملية الإجلاء في 18 آب/أغسطس.
نشرت شرطة مقاطعة سبوكان في واشنطن مقطعا مصورا لأحد عناصرها وهو يقود سيارته عبر حرائق الغابات التي اندلعت في أوريغون محاولا الفرار من ألسنة اللهب خلال الساعات الأولى من عملية الإجلاء في 18 آب/أغسطس.