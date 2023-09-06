لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم في الإعصار الذي ضرب جنوب البرازيل، في أسوأ حصيلة لحدث مناخي بالمناطق القريبة من ولاية ريو غراندي دو سول.

واضطرت سلطات المنطقة إلى استخدام مروحيات لإجلاء السكان المحاصرين، بعدما أصبحت بعض الطرق غير سالكة بسبب الفيضانات. وأوضحت السلطات المحلية أن أكثر من 25 ألف شخص في أكثر من ستين بلدة تضرروا من الأمطار الغزيرة التي تسببت بانزلاقات تربة وفيضانات.

وأعرب الرئيس البرازيلي عن تضامنه مع ضحايا الكارثة، مؤكداً استعداد الحكومة الفيدرالية "لتقديم المساعدة" لريو غراندي دو سول. وقد شهدت البرازيل في السنوات الأخيرة أحوالا جوية سيئة لا يستبعد الخبراء أن تكون لها صلات بالتغيّر المناخي.