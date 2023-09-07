شاهد: منافسات البطولة 55 لرياضة كمال الأجسام في نيبال

شارك ما يزيد عن 300 رياضي من 22 دولة في كاتماندو عاصمة نيبال، في منافسات البطولة الآسيوية لرياضة كمال الأجسام، في دورتها الخامسة والخمسين. ويقول أحد المشاركين، إنه يشعر بفرحة اللقاء مع كل هؤلاء اللاعبين، الذين كان يشاهدهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك ما يزيد عن 300 رياضي من 22 دولة في كاتماندو عاصمة نيبال، في منافسات البطولة الآسيوية لرياضة كمال الأجسام، في دورتها الخامسة والخمسين. ويقول أحد المشاركين، إنه يشعر بفرحة اللقاء مع كل هؤلاء اللاعبين، الذين كان يشاهدهم على مواقع التواصل الاجتماعي.