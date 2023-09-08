استقبل البابا فرنسيس في الفاتيكان الممثّل الأميركي سيلفستر ستالون الذي بادر لممازحته بأن رفع قبضتيه في الهواء وسأله "هل أنت مستعد لملاكمتي" ليبادله الحبر الأعظم الحركة بمثلها.

وخلال الجلسة الخاصة المقتضبة قال البابا للنجم الأميركي عبر مترجمه "كبرنا ونحن نشاهد أفلامك"، فما كان من بطل سلسلة أفلام "رامبو" و"روكي" إلا أن رفع قبضتيه في الهواء وسأل الحبر الأعظم "هل أنت مستعد لملاكمتي؟".

ورافق ستالون في زيارته إلى الفاتيكان كلّ من زوجته وبناته وشقيقه. ويتحدّر النجم الهوليوودي من جذور إيطالية إذ هاجر أبوه الصقلّي إلى الولايات المتّحدة حيث ولد ستالون.