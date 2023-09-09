شاهد: ناشطو المناخ يغلقون طريقاً سريعاً في لاهاي الهولندية

وذكرت الحركة المناخية في بيان أن ما يقرب من 25 ألف شخص شاركوا في التحرك في ساعات بعد الظهر الأولى.

ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس، قدّر الناطق باسم بلدية لاهاي روبن ميدل عدد المتظاهرين بحوالي 10 آلاف إلى 12 ألف شخص.