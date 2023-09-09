قصفت روسيا عدة مدن أوكرانية أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل. وفي مدينة كريفي ريغ مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جنوب البلاد، أسفر قصف استهدف مركزا للشرطة عن مقتل شرطي. وأظهرت صور من المكان دخاناً يتصاعد فوق ركام المبنى بينما كان المنقذون ينقلون أحد الجرحى إلى سيارة الإسعاف.

وفي شمال أوكرانيا، تعرّضت منطقة سكنية في مدينة سومي للقصف. وتضررت عشرات المبانى وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح، وفق الحكومة الأوكرانية. وإلى الشرق، بزابوريجيا، أصيب رجل في غارة روسية فجراً، وفقاً لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية يوري مالاشكو.