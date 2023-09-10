شاهد: المملكة المتحدة تنظم " كأس العالم للزهور" لأول مرة في تاريخها

تفتخر "Interflora " بقدرتها على جمع الناس من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 900 بائع زهور محلي في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفي أكثر من 130 دولة. تقول كارين بارنز، منظمة الحدث: "إننا نبحث عن التميز، نبحث عن الكمال تقريباً". إما الفائز السابق ومضيف هذا العام، بير بنجامين فيقول: "إنه أكبر حدث يمكن أن يحدث لبائعي الزهور. لا يمكننا عدم مقارنته بالألعاب الأولمبية".

تفتخر "Interflora " بقدرتها على جمع الناس من خلال شبكتها التي تضم أكثر من 900 بائع زهور محلي في جميع أنحاء المملكة المتحدة وفي أكثر من 130 دولة. تقول كارين بارنز، منظمة الحدث: "إننا نبحث عن التميز، نبحث عن الكمال تقريباً". إما الفائز السابق ومضيف هذا العام، بير بنجامين فيقول: "إنه أكبر حدث يمكن أن يحدث لبائعي الزهور. لا يمكننا عدم مقارنته بالألعاب الأولمبية".