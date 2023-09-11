شاهد: المغرب في سباق مع الوقت للعثور على ناجين إثر الزلزال المدمر

يسابق رجال الإنقاذ المغاربة الزمن الإثنين بدعم من فرق أجنبية للعثور على ناجين وتقديم المساعدة لمئات المشردين الذين فقدوا منازلهم بعد أكثر من 48 ساعة على الزلزال المدمر الذي خلف 2497 قتيلاً على الأقل.

وانتشرت في تلات نيعقوب 12 سيارة إسعاف وعشرات من السيارات الرباعية الدفع التابعة للجيش والدرك وحوالى مئة من رجال الإنقاذ المغاربة يتابعون إرشادات رؤسائهم قبل بدء عمليات البحث في القرية.

وعلى بعد 70 كيلومترًا شمالًا، أقام فريق آخر مكون من 48 رجلاً من وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية معسكرًا عند مدخل بلدة أمزميز الصغيرة منذ مساء الأحد.