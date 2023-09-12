شاهد: أهالي قرية مغربية يبدأون بدفن موتاهم بعد الزلزال

في قرية إيمي انتالا الجبلية يسير الأهالي بين الأنقاض، ومن فقدوا ذويهم يحاولون دفنهم دون تأخير. شاهد عيان قال إنه فقد 70 شخصا من أصدقائه في القرية إلى جانب زوجة والده. ويقوم رجال إنقاذ وناجون بنبش الأنقاض بأيديهم العارية وانتشال الجثث الواحد تلو الآخر، فيما يتجمع أناس في مكان قريب، يبكون مع تلقيهم أنباء العثور على مزيد من الجثث. وإلى إيمي انتالا وصل فريق بريطاني من عناصر الإنقاذ، حاملين معداتهم اللازمة وخبرتهم، لمعاضدة جهود إنقاذ ناجين والعثور على مفقودين.

في قرية إيمي انتالا الجبلية يسير الأهالي بين الأنقاض، ومن فقدوا ذويهم يحاولون دفنهم دون تأخير. شاهد عيان قال إنه فقد 70 شخصا من أصدقائه في القرية إلى جانب زوجة والده. ويقوم رجال إنقاذ وناجون بنبش الأنقاض بأيديهم العارية وانتشال الجثث الواحد تلو الآخر، فيما يتجمع أناس في مكان قريب، يبكون مع تلقيهم أنباء العثور على مزيد من الجثث. وإلى إيمي انتالا وصل فريق بريطاني من عناصر الإنقاذ، حاملين معداتهم اللازمة وخبرتهم، لمعاضدة جهود إنقاذ ناجين والعثور على مفقودين.