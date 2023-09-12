وانضمت مجموعة من السياسيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى المراسم التي تمت خلالها تلاوة أسماء الأشخاص الذين قتلوا، كما هي الحال كل عام منذ وقع الهجوم.بينما شاركت بقية المدن بوقفات صمت وقرع الأجراس ووقفات لإشعال الشموع وأنشطة رمزية أخرى، كي تبقى ذكرى الهجمات "التي غيرت "مسار تاريخ البلاد" وفق وصف الرئيس بايدن، حية.

وانضمت مجموعة من السياسيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إلى المراسم التي تمت خلالها تلاوة أسماء الأشخاص الذين قتلوا، كما هي الحال كل عام منذ وقع الهجوم.

بينما شاركت بقية المدن بوقفات صمت وقرع الأجراس ووقفات لإشعال الشموع وأنشطة رمزية أخرى، كي تبقى ذكرى الهجمات "التي غيرت "مسار تاريخ البلاد" وفق وصف الرئيس بايدن، حية.