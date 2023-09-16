وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون صباح الجمعة إلى كومسومولسك-نا-أموري في أقصى الشرق الروسي لزيارة مصنع للطيران مواصلا زيارته لروسيا التي تشتبه واشنطن في أنها تريد شراء أسلحة من بيونغ يانغ دعما لهجومها في أوكرانيا.

وكان الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى روسيا الثلاثاء في أول زيارة له إلى الخارج منذ جائحة كوفيد. والأربعاء عقد كيم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمّة في قاعدة فوستوتشني الفضائية تخلّلتها زيارة للموقع ومحادثات رسمية استمرّت أكثر من ساعتين وتمحورت خصوصاً على تعزيز العلاقات بين البلدين، وخصوصا على الصعيد العسكري.