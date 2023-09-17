شاهد: استمرار عمليات رفع الأنقاض في قرية إيمين تالا المغربية

وقد أدى الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة، وهو الأقوى في المغرب على الإطلاق، إلى تسوية قرى بأكملها بالأرض وترك عشرات الآلاف من الأشخاص بلا مأوى.

وتواصل فرق الإنقاذ والإغاثة في المغرب عملها بحثًا عن المفقودين والجثث العالقة تحت الأنقاض.