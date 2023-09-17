شاهد: بمبادرة من السلطات الأوكرانية.. جنود مبتورو الأطراف يتنزهون قرب جبل كليوش في لفيف

وبالتعاون مع متطوعين من المنظمة غير الحكومية «Veterans GO»، نظمت الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف رحلات مشي شاملة للمحاربين القدامى، كجزء من إعادة تأهيلهم بعد بتر أطرافهم.

وبالتعاون مع متطوعين من المنظمة غير الحكومية «Veterans GO»، نظمت الإدارة العسكرية الإقليمية في لفيف رحلات مشي شاملة للمحاربين القدامى، كجزء من إعادة تأهيلهم بعد بتر أطرافهم.