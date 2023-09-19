شاهد: عربة قطار سريع تتحوّل إلى حلبة مصارعة في اليابان

في غضون نصف ساعة فقط، قام منظم الحدث بحجز العربة بأكملها، وباع التذاكر لـ 75 مقعداً، وبينما كان القطار ينطلق بسرعة تصل إلى 285 كيلومتراً في الساعة، بدأت المباراة التي جمعت بين المصارعَين المحترفين مينورو سوزوكي وسانشيرو تاكاجي.

في غضون نصف ساعة فقط، قام منظم الحدث بحجز العربة بأكملها، وباع التذاكر لـ 75 مقعداً، وبينما كان القطار ينطلق بسرعة تصل إلى 285 كيلومتراً في الساعة، بدأت المباراة التي جمعت بين المصارعَين المحترفين مينورو سوزوكي وسانشيرو تاكاجي.