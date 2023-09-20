شاهد: الأمير ويليام يزور مشروع ترميم الشعاب المرجانية في نيويورك لحضور القمة البيئية

ألقى الأمير ويليام نظرة على مياه مدينة نيويورك، يوم الإثنين، خلال زيارة لمشروع ترميم الشعاب المرجانية بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لحضور قمة تبحث طرق لمعالجة المشاكل الناجمة عن تغير المناخ حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ألقى الأمير ويليام نظرة على مياه مدينة نيويورك، يوم الإثنين، خلال زيارة لمشروع ترميم الشعاب المرجانية بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لحضور قمة تبحث طرق لمعالجة المشاكل الناجمة عن تغير المناخ حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.