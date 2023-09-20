الأمير ويليام يصافح عمدة مدينة نيويورك السابق مايكل بلومبرج خلال قمة الابتكار الثانية لجائزة إيرث شوت في مدينة نيويورك، في 19 سبتمبر 2023.
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شاهد: الأمير ويليام يزور مشروع ترميم الشعاب المرجانية في نيويورك لحضور القمة البيئية

ألقى الأمير ويليام نظرة على مياه مدينة نيويورك، يوم الإثنين، خلال زيارة لمشروع ترميم الشعاب المرجانية بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لحضور قمة تبحث طرق لمعالجة المشاكل الناجمة عن تغير المناخ حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ألقى الأمير ويليام نظرة على مياه مدينة نيويورك، يوم الإثنين، خلال زيارة لمشروع ترميم الشعاب المرجانية بعد وصوله إلى الولايات المتحدة لحضور قمة تبحث طرق لمعالجة المشاكل الناجمة عن تغير المناخ حيث التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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