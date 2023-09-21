شاهد: الملك تشارلز الثالث يلقي كلمة بمجلس الشيوخ الفرنسي

يحاول الملك تشارلز الثالث الساعي إلى ترسيخ صورته على الساحة الدولية بعد سنة على اعتلائه العرش، الخميس ترك بصمته السياسية في خطابه أمام البرلمانيين الفرنسيين في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها الى باريس حيث تعهد بذل كل الجهود "لتعزيز العلاقات الحتمية" بين بريطانيا وفرنسا.

وأكد كذلك عزم لندن وباريس "الذي لا يتزعزع" لدعم أوكرانيا.

وفي خطابه أمام مجلس الشيوخ وهو الأول لعاهل بريطاني الخميس قال تشارلز إنه سيبذل كل الجهود "لتعزيز العلاقات الحتمية" بين فرنسا وبريطانيا. واقترح "وفاقا من أجل الاستدامة" بريطانيا-فرنسيا جديدا حول المناخ والتنوع البيولوجي.