شاهد: سكان أصليون في البرازيل يحتفلون بصدور قرار قضائي على صلة بحقهم في أرض الأجداد

احتفل مئات السكان الأصليين من البرازيل في العاصمة برازيليا، بعد أن حكمت المحكمة العليا في البلاد، ضد الجهود المبذولة لتقييد حقوق السكان الأصليين، في محميات أراضي أجدادهم. ومثل الحكم فوزا للنشطاء من السكان الأصليين ونشطاء المناخ. وقد صوت خمسة قضاة على رفض ما سمي "بحجة الإطار الزمني"، التي تنص على أن السكان الأصليين لا ينبغي أن يكون لهم الحق في الأراضي، التي لم يكونوا موجودين فيها سنة 1988، عندما تم التصديق على الدستور الحالي للبلاد.

احتفل مئات السكان الأصليين من البرازيل في العاصمة برازيليا، بعد أن حكمت المحكمة العليا في البلاد، ضد الجهود المبذولة لتقييد حقوق السكان الأصليين، في محميات أراضي أجدادهم. ومثل الحكم فوزا للنشطاء من السكان الأصليين ونشطاء المناخ. وقد صوت خمسة قضاة على رفض ما سمي "بحجة الإطار الزمني"، التي تنص على أن السكان الأصليين لا ينبغي أن يكون لهم الحق في الأراضي، التي لم يكونوا موجودين فيها سنة 1988، عندما تم التصديق على الدستور الحالي للبلاد.