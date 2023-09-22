شاهد: مزيد من المهاجرين يتدفقون نحو الحدود الجنوبية للولايات المتحدة

وصل مئات المهاجرين إلى حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك، ليضيفوا بذلك زيادة في أعداد المهاجرين في الفترة الأخيرة، ما دفع بالسلطات الأمريكية إلى إغلاق عديد المعابر الحدودية. ووسعت وزارة الداخلية مراكز الاحتجاز الحدودية بإضافة 3250 شخصا إلى نحو 23 ألف شخص. كما وسعت مراقبتها للمنازل في أنحاء البلاد، للعائلات التي تنتظر فحوصات اللجوء الأولية. وأرسلت السلطات الأمريكية أيضا 800 عنصر من قواتها العسكرية نحو الحدود، إضافة إلى نحو 2500 عنصر من الحرس الوطني.

وصل مئات المهاجرين إلى حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع المكسيك، ليضيفوا بذلك زيادة في أعداد المهاجرين في الفترة الأخيرة، ما دفع بالسلطات الأمريكية إلى إغلاق عديد المعابر الحدودية. ووسعت وزارة الداخلية مراكز الاحتجاز الحدودية بإضافة 3250 شخصا إلى نحو 23 ألف شخص.

كما وسعت مراقبتها للمنازل في أنحاء البلاد، للعائلات التي تنتظر فحوصات اللجوء الأولية. وأرسلت السلطات الأمريكية أيضا 800 عنصر من قواتها العسكرية نحو الحدود، إضافة إلى نحو 2500 عنصر من الحرس الوطني.