شاهد: غريتا ثونبرج تتقدم مسيرة للحث على العمل من أجل المناخ في السويد

تجمع نشطاء المناخ، في العاصمة السويدية ستوكهولم الجمعة، للاحتفال بيوم الإضراب العالمي للمناخ.

ومن بين النشطاء صدح صوت الناشطة البارزة غريتا ثونبرج، التي صرخت عبر مكبر الصوت وهي تسير مع زملائها، "ماذا نريد؟ العدالة المناخية. متى نريدها؟ الآن."