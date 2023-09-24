شاهد: معرض للأثاث المنزلي في لندن

يعد معرض لندن للتصميم حدثًا دوليًا يضم مئات من كبار المصممين الذين يعرضون أحدث إبداعاتهم في مصنع ترومان للجعة في شرق لندن.

ويستمر من 21 إلى 24 أيلول/ سبتمبر ويجذب آلاف الزوار الذين يبحثون عن الإبداعات في التصميم الداخلي.