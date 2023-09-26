شاهد: أحد شواطئ النورماندي الفرنسية يحتفي بسباق عشرات المركبات القديمة عمرها أكثر من سبعة عقود

جاء عشرات الآلاف من محبي السيارات القديمة السبت 23 أيلول/ سبتمبر 2023، إلى شاطئ أويسترهام، في مدينة نورماندي الفرنسية، لمشاهدة سباق 80 مركبة تم تصنيعها قبل عام 1947. قول مارك فيليكس، ويقول منظم السباق:" سنوياً، يشارك في هذا الحدث 15 دولة من أوروبا والولايات المتحدة وكندا وبقية أنحاء العالم. الأمر يتعلق بمسابقة بين سيارتين، أو دراجتين ناريتين. إن الهدف هو المتعة وليس المنافسة".

جاء عشرات الآلاف من محبي السيارات القديمة السبت 23 أيلول/ سبتمبر 2023، إلى شاطئ أويسترهام، في مدينة نورماندي الفرنسية، لمشاهدة سباق 80 مركبة تم تصنيعها قبل عام 1947. قول مارك فيليكس، ويقول منظم السباق:" سنوياً، يشارك في هذا الحدث 15 دولة من أوروبا والولايات المتحدة وكندا وبقية أنحاء العالم. الأمر يتعلق بمسابقة بين سيارتين، أو دراجتين ناريتين. إن الهدف هو المتعة وليس المنافسة".