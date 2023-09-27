بشرى سارة لعشاق فيلم "شريك".. بيت الغول الأخضر أصبح معروضا للإيجار

أعلنت شركة إير بي أن بي (AirBnB) لتأجير العقارات أنها ستبدأ بتأجير بيت بطل الفيلم الكرتوني، الغول الأخضر المعروف بـ "شريك" (Shrek). ويقع البيت في غابة بمرتفعات إسكتلندا، حيث أعادت الشركة تأثيثه وتصميمه حسب ما يظهر بالفيلم الذي يحمل أيضا نفس الاسم. ومن يحالفه الحظ وينجح في حجز البيت الأسطوري، سيكون بإمكانه أن يعيش تجربة سياحية فريدة من نوعها تتضمن أشياء مقتبسة من الفيلم، كالشموع المصنوعة من صمغ الأذنين، وسرد القصص حول نار المدفأة وبعضا من شرائح "الوافلز" الطازجة على مائدة الإفطار. ومن المقرر أن يبدأ الحجز اعتبارًا من الـ 13 من تشرين الأول/ أكتوبر.

أعلنت شركة إير بي أن بي (AirBnB) لتأجير العقارات أنها ستبدأ بتأجير بيت بطل الفيلم الكرتوني، الغول الأخضر المعروف بـ "شريك" (Shrek). ويقع البيت في غابة بمرتفعات إسكتلندا، حيث أعادت الشركة تأثيثه وتصميمه حسب ما يظهر بالفيلم الذي يحمل أيضا نفس الاسم. ومن يحالفه الحظ وينجح في حجز البيت الأسطوري، سيكون بإمكانه أن يعيش تجربة سياحية فريدة من نوعها تتضمن أشياء مقتبسة من الفيلم، كالشموع المصنوعة من صمغ الأذنين، وسرد القصص حول نار المدفأة وبعضا من شرائح "الوافلز" الطازجة على مائدة الإفطار. ومن المقرر أن يبدأ الحجز اعتبارًا من الـ 13 من تشرين الأول/ أكتوبر.