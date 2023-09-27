وافق المسؤولون في نقابة كتّاب السيناريو الأميركيين على الاتفاق، الذي توصلت إليه النقابة النافذة أخيراً مع الاستوديوهات، مع السماح بعودة أعضائها إلى العمل اعتباراً من الأربعاء، بعد إضراب شلّ هوليوود لما يقرب من خمسة أشهر. وكتبت النقابة عبر منصة "إكس" أن مجلس إدارتها "صوّت بالإجماع على التوصية بالعمل باتفاقية الرواتب"، مشيرة إلى أن الإضراب ينتهي عند الدقيقة الأولى بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت لوس أنجليس.

من الناحية النظرية، لا يزال من الممكن رفض الاتفاقية من جانب كتّاب السيناريو الـ11500 الممثلين عبر نقابة كتّاب السيناريو في الولايات المتحدة، إذ من المقرر إجراء تصويت بشأنها "بين الثاني من تشرين الأول/أكتوبر والتاسع منه"، بحسب النقابة.