فيديو: فاجعة قرقوش.. الأهالي يشيعون ضحايا الحريق المروع الذي حوّل عرسًا إلى كارثة

شيع المئات من الأهالي في بلدة قرقوش في شمال العراق الأربعاء ضحايا الحريق المروع الذي نشب في أثناء حفل زفاف مساء الثلاثاء وأدى إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة أكثر من 150 شخصا. ودُفن الضحايا في مقبرة قرقوش، البلدة المسيحية التي تعرف أيضا باسم الحمدانية والتي تقع في سهل نينوى شرق مدينة الموصل. وتجمع المئات من المشيّعين حول رؤساء الكنائس العراقية الذين رددوا ترانيم باللغتين السريانية والعربية.

شيع المئات من الأهالي في بلدة قرقوش في شمال العراق الأربعاء ضحايا الحريق المروع الذي نشب في أثناء حفل زفاف مساء الثلاثاء وأدى إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة أكثر من 150 شخصا. ودُفن الضحايا في مقبرة قرقوش، البلدة المسيحية التي تعرف أيضا باسم الحمدانية والتي تقع في سهل نينوى شرق مدينة الموصل. وتجمع المئات من المشيّعين حول رؤساء الكنائس العراقية الذين رددوا ترانيم باللغتين السريانية والعربية.