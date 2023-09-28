شاهد: عشرات المهاجرين يتسلقون السياج الحدودي البحري عند الحدود المكسيكية الأميركية

قد نجح بعض المهاجرين في اجتياز السياج الحدودي مع الولايات المتحدة، بينما تحتجز السلطات المكسيكية آخرين قبل عبورهم. ويذكر أنّه في الأشهر الـ 11 الماضية، وصل ما لا يقل عن 1.8 مليون شخص إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بحثاً عن الأمان وعن الفرص الإقتصادية، التي لم يتمكنوا من العثور عليها في بلدانهم.

قد نجح بعض المهاجرين في اجتياز السياج الحدودي مع الولايات المتحدة، بينما تحتجز السلطات المكسيكية آخرين قبل عبورهم. ويذكر أنّه في الأشهر الـ 11 الماضية، وصل ما لا يقل عن 1.8 مليون شخص إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، بحثاً عن الأمان وعن الفرص الإقتصادية، التي لم يتمكنوا من العثور عليها في بلدانهم.