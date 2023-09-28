شاهد: موجة حر غير مسبوقة في فصل الخريف باليابان

قبل يومين من نهاية شهر سبتمبر، ارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء اليابان إلى مستويات غير مسبوقة في فصل الخريف. وقد وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 35 درجة مئوية في مدينة شيزوكا وكوانا بمحافظة مي ومدينة كوفو بمحافظة ياماناشي.

قبل يومين من نهاية شهر سبتمبر، ارتفعت درجات الحرارة في جميع أنحاء اليابان إلى مستويات غير مسبوقة في فصل الخريف. وقد وصلت درجات الحرارة إلى أكثر من 35 درجة مئوية في مدينة شيزوكا وكوانا بمحافظة مي ومدينة كوفو بمحافظة ياماناشي.