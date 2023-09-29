شاهد: ردهات من الرعب رافقت تناول دب الأكل دون استئذان مع عائلة في حديقة مكسيكو

لم تظهر الأم الخوف الذي تملك بها في هذه اللحظات كي لا تثير انتباه الدبّ، وأغمضت عينا طفلها كي لا يفزعه منظر هذا الوحش، فيصرخ أو يهرب. وقالت الأم: " لقد اقترحت ابنتي ناتاليا أن نلعب لعبة نغطي فيها عيون سانتياغو، وقد فعلنا ذلك. وهمست لي بأنّ دبّاً يقترب من طاولتنا، إلاّ أنني لم أصدّق حتى رأيت الدب قادمًا، وفي غضون دقيقة كان فوق الطاولة بالفعل." وقد التزم أفراد العائلة الهدوء إلى أن أكمل الدب الأكل، ثم ولى في سبيل حاله.

لم تظهر الأم الخوف الذي تملك بها في هذه اللحظات كي لا تثير انتباه الدبّ، وأغمضت عينا طفلها كي لا يفزعه منظر هذا الوحش، فيصرخ أو يهرب. وقالت الأم: " لقد اقترحت ابنتي ناتاليا أن نلعب لعبة نغطي فيها عيون سانتياغو، وقد فعلنا ذلك. وهمست لي بأنّ دبّاً يقترب من طاولتنا، إلاّ أنني لم أصدّق حتى رأيت الدب قادمًا، وفي غضون دقيقة كان فوق الطاولة بالفعل." وقد التزم أفراد العائلة الهدوء إلى أن أكمل الدب الأكل، ثم ولى في سبيل حاله.