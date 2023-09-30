شاهد: قاعة فعاليات ضخمة في لاس فيغاس تقدم على جدرانها عروضاً بصرية خلابة

افتتحت قاعة الفعاليات ذا سفير The Sphere، المبهرة بحجمها وخصائصها، في لاس فيغاس الجمعة. في القاعة تلتف شاشة LED عالية الدقة حول مقاعد الجمهور التي يبلغ عددها 17500 مقعدًا. كما جُهز المكان بآلاف من مكبرات الصوت التي توفر نظامًا صوتيًا متعدد الطبقات بالغ الوضوح لكل مقعد داخل القاعة.

تتميز القاعة كذلك بمجموعة من عوامل الجذب التكنولوجية بما في ذلك خمسة روبوتات تفاعلية تشبه البشر تسمى Aura.

استوقفت قاعة الاحتفالات هذه المارة، خاصة في الليل، ولفتت الانتباه على الفور في الرابع من تموز/ يوليو من خلال عرض الألعاب النارية الرقمية، والعروض البصرية على جدرانها الخارجية.