شاهد: الآلاف يشاركون في أول ماراثون يقام في كييف منذ الحرب الروسية

وسيُخصص نصف المبلغ الذي تم جمعه من عائدات التسجيل لشراء المعدات العسكرية للجيش الأوكراني.

وتقول إحدى المتسابقات: "الرياضة تضيف الطاقة والبهجة، وتحسن أفكارك وإيمانك بالنصر، هذا الماراثون هو انتصار صغير لنا، في انتظار انتصارنا الكبير".