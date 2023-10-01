شاهد: الآلاف يشاركون في أول ماراثون يقام في كييف منذ الحرب الروسية

وسيُخصص نصف المبلغ الذي تم جمعه من عائدات التسجيل لشراء المعدات العسكرية للجيش الأوكراني.
وتقول إحدى المتسابقات: "الرياضة تضيف الطاقة والبهجة، وتحسن أفكارك وإيمانك بالنصر، هذا الماراثون هو انتصار صغير لنا، في انتظار انتصارنا الكبير".
وسيُخصص نصف المبلغ الذي تم جمعه من عائدات التسجيل لشراء المعدات العسكرية للجيش الأوكراني.
وسيُخصص نصف المبلغ الذي تم جمعه من عائدات التسجيل لشراء المعدات العسكرية للجيش الأوكراني.
وتقول إحدى المتسابقات: "الرياضة تضيف الطاقة والبهجة، وتحسن أفكارك وإيمانك بالنصر، هذا الماراثون هو انتصار صغير لنا، في انتظار انتصارنا الكبير".