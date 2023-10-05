شاهد: حريق هائل في مصنع للبلاستيك في كرواتيا

نشب حريق هائل في مجمع صناعي للبلاستيك في بلدة أوسييك شرق كرواتيا، الأربعاء مما أدى إلى إغلاق الشوارع وتعطيل المدارس. والتهمت النيران المواد البلاستيكية سريعة الاحتراق فيما طلبت الحكومة من السكان البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ بسبب انتشار غازات سامة في الهواء بفعل الحريق.

نشب حريق هائل في مجمع صناعي للبلاستيك في بلدة أوسييك شرق كرواتيا، الأربعاء مما أدى إلى إغلاق الشوارع وتعطيل المدارس. والتهمت النيران المواد البلاستيكية سريعة الاحتراق فيما طلبت الحكومة من السكان البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ بسبب انتشار غازات سامة في الهواء بفعل الحريق.