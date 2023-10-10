فيديو: أنهار الأمازون.. موجة جفاف حادة تضرب البرازيل

تعاني منطقة الأمازون في البرازيل من موجة جفاف قاسية أدت إلى تراجع حاد في منسوب المياه في الأنهار، مما يؤثر بشكل كبير على قطاع السياحة في المنطقة، الذي يعتمد بشكل رئيسي على الأنهار والبحيرات. ففي مدينة ماناوس على سبيل المثال، أدى انحسار المياه في نهر تاروما إلى أن تصبح المطاعم العائمة، التي عادة ما تكون محاطة بالماء، وسط أرض قاحلة وجافة. ويؤثر الجفاف على مئات آلاف البشر والحيوانات البرية في الأمازون، فيما يتوقع الخبراء بأن تستمر موجة الجفاف حتى 2024.

تعاني منطقة الأمازون في البرازيل من موجة جفاف قاسية أدت إلى تراجع حاد في منسوب المياه في الأنهار، مما يؤثر بشكل كبير على قطاع السياحة في المنطقة، الذي يعتمد بشكل رئيسي على الأنهار والبحيرات. ففي مدينة ماناوس على سبيل المثال، أدى انحسار المياه في نهر تاروما إلى أن تصبح المطاعم العائمة، التي عادة ما تكون محاطة بالماء، وسط أرض قاحلة وجافة. ويؤثر الجفاف على مئات آلاف البشر والحيوانات البرية في الأمازون، فيما يتوقع الخبراء بأن تستمر موجة الجفاف حتى 2024.