بالموسيقى والرقص والعروض العسكرية.. تايوان تحتفل بعيدها الوطني

احتفلت تايوان الثلاثاء (10 تشرين الأول/ أكتوبر) بعيدها الوطني. وحضرت رئيسة البلاد تساي إنغ وين مراسم الاحتفال الرسمي في العاصمة تابيه، والذي تضمن عروضا راقصة وموسيقية واستعراضات عسكرية. وفي خطاب ألقته بمناسبة العيد الوطني، قالت الرئيسة إن من واجبها "حماية سيادتنا الوطنية وطريقة الحياة الديمقراطية والحرة" لسكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة. وتقول بكين إن تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي هي جزء من الصين، وكثفت في السنوات الأخيرة الضغوط العسكرية والسياسية على حكومة تايوان.

احتفلت تايوان الثلاثاء (10 تشرين الأول/ أكتوبر) بعيدها الوطني. وحضرت رئيسة البلاد تساي إنغ وين مراسم الاحتفال الرسمي في العاصمة تابيه، والذي تضمن عروضا راقصة وموسيقية واستعراضات عسكرية. وفي خطاب ألقته بمناسبة العيد الوطني، قالت الرئيسة إن من واجبها "حماية سيادتنا الوطنية وطريقة الحياة الديمقراطية والحرة" لسكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة. وتقول بكين إن تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي هي جزء من الصين، وكثفت في السنوات الأخيرة الضغوط العسكرية والسياسية على حكومة تايوان.