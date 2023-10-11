شاهد: برتغاليون وبرازيليون يفرون من إسرائيل

وصل مواطنون برتغاليون غادروا إسرائيل إلى مطار لشبونة العسكري بعد فرارهم مع تصاعد الحرب مع حماس. وقال وزير الخارجية البرتغالي الاثنين إن حوالي 190 برتغالياً أعربوا عن نيتهم مغادرة إسرائيل وهم على استعداد لاستخدام رحلات العودة التي تنظمها الحكومة عبر طائرة تابعة لسلاح الجو البرتغالي. كما تمت إعادة ما مجموعه 211 مواطناً برازيلياً من إسرائيل على متن طائرة تابعة للقوات الجوية البرازيلية من طراز KC-30.

وصل مواطنون برتغاليون غادروا إسرائيل إلى مطار لشبونة العسكري بعد فرارهم مع تصاعد الحرب مع حماس. وقال وزير الخارجية البرتغالي الاثنين إن حوالي 190 برتغالياً أعربوا عن نيتهم مغادرة إسرائيل وهم على استعداد لاستخدام رحلات العودة التي تنظمها الحكومة عبر طائرة تابعة لسلاح الجو البرتغالي. كما تمت إعادة ما مجموعه 211 مواطناً برازيلياً من إسرائيل على متن طائرة تابعة للقوات الجوية البرازيلية من طراز KC-30.