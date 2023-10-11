خرج العشرات من الإسرائيليين اليوم الأربعاء في جنازة جندي يبلغ من العمر 20 عاماً إثر مقتله خلال العمليات التي تنفذها حركة حماس داخل إسرائيل.

وتم دفن الجندي، ويدعى إليميليخ روتنبرغ، في مقبرة جبل هرتزل العسكرية في القدس.