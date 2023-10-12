شاهد| زلزال أفغانستان: قرى دُمرت بالكامل.. أكثر من ألف قتيل والأمل في العثور على ناجين يتلاشى

خفّضت سلطات أفغانستان الأربعاء بشكل كبير عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ولاية هرات في نهاية الأسبوع والهزات الارتدادية التي أعقبته، إلى أكثر من 1000 قتيل، بينما تسبّبت هزّات ارتدادية جديدة في المنطقة نفسها بحالة من الهلع بين السكّان.

ومنذ السبت، يمضي العديد من سكان ولاية هرات في غرب البلاد لياليهم في حديقتهم أو في سياراتهم. وفي المناطق الريفية الأكثر تضرّراً، ينام الناس في الخيام أو في العراء.

ولا يزال المتطوعون يعملون بالمجارف والمعاول للعثور على ناجين في أعقاب هذا الزلزال، الذي دمّر ست قرى بالكامل وسواها بالأرض.