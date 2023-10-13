شاهد: بلينكن يزور إسرائيل لإظهار التضامن الأمريكي

في زيارته التضامنية لإسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" المباغتة التي نفذتها حركة حماس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن إدارة الكونغرس تعمل للتأكد من أن احتياجات إسرائيل الدفاعية المتزايدة تُلبى. موضحا أنه لم يأتِ لإسرائيل كونه وزيراً لخارجية الولايات المتحدة فقط، ولكن بصفته "يهوديا فرّ جده من القتل".

في زيارته التضامنية لإسرائيل بعد عملية "طوفان الأقصى" المباغتة التي نفذتها حركة حماس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس، إن إدارة الكونغرس تعمل للتأكد من أن احتياجات إسرائيل الدفاعية المتزايدة تُلبى.

موضحا أنه لم يأتِ لإسرائيل كونه وزيراً لخارجية الولايات المتحدة فقط، ولكن بصفته "يهوديا فرّ جده من القتل".